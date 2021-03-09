В Белгородской области для молодых архитекторов анонсировали открытие инновационной площадки

Новое молодежное пространство «Академия» для учащейся и студенческой молодежи может появиться у одного из учебных корпусов Белгородского государственного технологического университета на общей площади 612,7 кв. м, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства. Площадка будет включать городскую библиотеку, открытый коворкинг с оборудованными рабочими местами и многофункциональный зал для проведения мероприятий. Территорию будущей «Академии» представили главе Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе рабочей поездки.

«Если мы хотим, чтобы это пространство работало, то на стадии планирования необходимо привлечь молодежь, чтобы ребята поучаствовали в составлении технического задания и сами подсказали, каким хотят здесь все видеть», — заявил Вячеслав Гладков. О сроках реализации проекта и его стоимости не сообщается.

Ирина Лобанова