В Ростове-на-Дону военный получил 7 лет колонии за убийство

Ростовский-на-Дону Гарнизонный военный суд признал виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) рядового Александра Величко. Ему назначено 7 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба ГВСУ СК России.

Суд установил, что 28 августа 2020 года в Ростове Величко познакомился и присоединился к компании, которая распивала спиртное. Вскоре женщина, которая находилась в этой компании, пригласила военного к себе домой, где они продолжили распивать алкоголь. Внезапно между ними произошел конфликт, в ходе которого Величко убил женщину.

Наталья Шинкарева