Самарский депутат от КПРФ просит проверить закупку цветов к 8 марта

Депутат Железнодорожного райсовета Самары Виктор Гужов просит прокуратуру и ГУ МВД по Самарской области проверить акцию по вручению цветов от имени губернатора к 8 марта. Об этом депутат сообщил в соцсетях.

Виктор Гужов отмечает, что накануне 8 марта в аккаунтах администраций районов Самары в «Твиттере» была распространения информация об акциях по вручению цветов от имени губернатора. Он напоминает, что 24 февраля был заключен госконтракт на поставку в регион цветов на сумму 3,5 млн руб.

«Неужели нельзя было при всеобщей нужде региона и его жителей потратить эти средства на что-то более полезное и необходимое? …Но все легко объясняется, если взглянуть на тех, кому Азаров поручил поздравлять и вручать цветы. Это все сплошь чиновники-единороссы и депутаты от “Единой России”…Так за счет областного бюджета единороссы решили пропиарить свою партию, которая стремительно теряет доверие у людей благодаря принимаемым ей антинародным законам»,– рассуждает депутат.

Господин Гужов просит проверить правомерность закупки департаментом управления делами губернатора и правительства области этих цветов. Также он требует установить, происходило ли вручение цветов за счет средств этого госконтракта. «Если вручаемые цветы были приобретены за счет средств госконтракта, то на основании чего департамент передал депутатам губернской думы и представительных органов МСУ данное имущество, закупленное из средств областного бюджета? Почему данные цветы были переданы в распоряжение депутатов, представляющих исключительно только партию “Единая Россия” ?»– спрашивает депутат.

Ани Айвазян