Мышкинский проезд в Ярославле отремонтируют за 65,6 млн рублей

В Ярославле будет выполнена реконструкция Мышкинского проезда. Соответствующий аукцион был размещен на сайте государственных закупок 26 февраля. Срок подачи заявок истекает завтра, 10 марта.

Согласно аукциону, начальная стоимость работ составляет более 65,6 млн руб. Ремонт пройдет от Комсомольской площади, в створе моста через Которосль до улицы Магистральной. Проведение реконструкции проезда рассчитано на два года и будет выполнено в два этапа. Начало проведения реконструкции намечено на 20 апреля 2021 года, а завершиться работы должны 31 августа 2022 года.

На первом этапе планируется выполнение переустройства наружного газопровода и сети теплоснабжения, а также реконструкция ливневой канализации опор уличного освещения. На втором этапе работ, который начнется 20 апреля 2022 года, будет проведена реконструкция дорожного полотна.

Дарья Сабаева