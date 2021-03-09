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Скончался бывший директор Воронежского цирка Борис Бирюков

Народный артист РСФСР, бывший директор Воронежского государственного цирка имени Дурова, дрессировщик Борис Бирюков умер на 85 году жизни. Свои соболезнования в связи с кончиной выразили губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр облцентра Вадим Кстенин. «Борис Константинович был незаурядным и блистательным представителем российского циркового искусства. Он всегда получал благодарность публики и весомый авторитет в профессиональной среде. … Передаю слова сочувствия родным, близким, коллегам Бориса Константиновича и всем, кто скорбит по нему»,— сказал глава региона.

Борис Константинович запомнился горожанам энергичным и творческим человеком, влюбленным в своё дело и искренне преданным ему, внимательным наставником и педагогом, подготовившим для страны целую плеяду замечательных цирковых артистов, написал Вадим Кстенин.

Ирина Лобанова


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