«Россети Кубань» повысит надежность энергоснабжение более миллиона жителей Кубани и Адыгеи Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» приступили к ремонту воздушных линий электропередачи 110 кВ «Кабардинская – Навагинская», «Белореченская тяговая – Очистные сооружения», «Центральная – Северная». От надежной работы этих энергообъектов зависит энергоснабжение населения и социальных объектов части сочинского энергорайона, Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, города Майкоп и Майкопского района Республики Адыгея.

Энергетики выполнят замену 2,3 тысячи изоляторов на линии «Белореченская тяговая – Очистные сооружения». Новые изоляторы из закаленного стекла обладают высокими эксплуатационными и техническими свойствами – повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. От качества изоляционных материалов во многом зависит безопасная работа ЛЭП и безопасность населения.

На участках воздушных линий электропередачи «Кабардинская – Навагинская», «Центральная – Северная» энергетики выполнят вырубку древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП. Расчистка трасс воздушных линий электропередачи позволит снизить вероятность нарушений энергоснабжения из-за падения веток и деревьев на провода в период непогоды.

– Работы направлены на повышение надежности функционирования транзитных воздушных линий в предстоящие максимальные нагрузки на энергосистему летом и зимой. Особое внимание направлено на то, чтобы максимально сократить неудобства во время ремонта для жителей региона. Предусмотрено временное изменение схем электроснабжения, чтобы избежать плановых отключений и длительных ограничений в электроснабжении, – отметил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек. Общая протяженность линий электропередачи составляет порядка 9000 км.