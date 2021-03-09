В Орловской области заразившимся COVID-19 медработникам выплатили более 125 млн рублей

1 820 медработников Орловской области, заразившиеся коронавирусом на рабочем месте, получили 125,2 млн руб. страховых выплат в соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на информацию регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Страховые выплаты начисляются тем, кто непосредственно работает с пациентами, у которых лабораторными исследованиями подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, напомнили в региональном правительстве. Выплаты назначаются, если заражение привело к временной нетрудоспособности медработника, но без инвалидности. Размер единовременной страховой выплаты в этом случае составляет 68 тыс. руб.

Владимир Зоркий