На Ставрополье экс-начальница отдела судебных приставов оштрафована на превышение должностных полномочий

Суд признал виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) бывшую начальницу отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю Людмилу Колодяжную. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Суд установил, что с 2014 по 2017 год Колодяжная давала указания подчиненным отдела, чтобы те не регистрировали исполнительные документы, а также не принимала меры к обращению взысканий по исполнительным документам. Эти действия Колодяжная осуществляла с целью увеличить статистические показатели Советского РОСП УФССП России по Ставропольскому краю и своих личных показателей, как руководителя отдела. «Всего по указанию женщины не зарегистрировано свыше 3 тысяч исполнительных документов»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева