В Краснодаре демонтируют 500 шлагбаумов, препятствующих проезду пожарной техники

Власти Краснодара обнаружили 500 шлагбаумов, которые препятствуют проезду пожарной техники. Все они будут демонтированы в соответствии со вступившими в силу 1 января 2021 года новыми правилами противопожарного режима. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в администрации Краснодара.

Отмечается, что 104 шлагбаума находятся на муниципальной земле, уже вынесены постановления о демонтаже (44 уже убрали). Собственники участков, на которых размещены остальные - устанавливаются.

«Работа объемная, не одного дня... в одночасье мы этот вопрос не решим», — отметил глава города Евгений Первышов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, с 1 января 2021 года вступили в силу новые противопожарные нормы, которые касаются ограничений по проезду на внутриквартальных территориях. В первую очередь они касаются шлагбаумов и ограждений, которые устанавливаются жителями согласно протоколам общих собраний. «Требования сегодня сводятся к тому, что в круглосуточном режиме для заезда пожарной техники должны быть либо вахтеры, либо все это должно быть оборудовано в автоматическом режиме, чтобы беспрепятственно в любой момент службы МЧС могли проехать на тот или иной земельный участок», – объяснил господин Первышов.

Наталья Решетняк