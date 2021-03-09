В подразделении воронежского ГИБДД проводятся розыскные мероприятия

В Воронеже проводятся повторные оперативно-розыскные мероприятия в здании подразделения городского ГИБДД на улице Обручева, сообщило DeFacto со ссылкой на источник в региональном МВД. По данным издания, визит связан с расследованием уголовного дела, возбужденного в ноябре 2020 года.

Оперативные мероприятия в подразделении на Обручева уже проводились в ноябре 2020 года из-за информации о возможных противоправных действиях сотрудников отдельного батальона ДПС. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела о взятке в отношении инспектора.

По версии следствия, в январе 2020 года инспектор предложил представителю компании, занимающейся оформлением ДТП на коммерческой основе (так называемые «аварийные комиссары»), данные о произошедших на территории города автомобильных авариях за взятки. По подсчетам следствия, с января по ноябрь инспектор заработал таким образом 25 тыс. руб.