Почти 12 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 1 по 7 марта 2021 года острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболело 11,72 тыс. человек, в том числе 7,28 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что 5,44 тыс. заболевших или 46,2% от их общего числа являются жителями Ижевска. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по региону ниже эпидемического порога 11%. Из-за эпидемической ситуации были закрыты три детсада в Алнашском, Завьяловском и Красногорском районах.