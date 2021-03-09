На строительство дороги в Стерлитамаке направят 232,45 млн рублей

Администрация Стерлитамака на аукционе 17 марта отберет подрядчика строительства дороги в жилом районе «Прибрежный», сообщается на сайте госзакупок. Дорога будет построена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Начальная цена контракта определена в 232,45 млн руб., он будет профинансирован из бюджетов России, Башкирии и Стерлитамака (соответственно 211,76 млн, 13,71 млн и 6,97 млн руб.) Дорога будет проходить по улицам Ботанической, Крымской, проспекту Королева от улицы Суханова с выездом на улицу Гоголя.

Работы нужно завершить до 7 июля 2022 года. Подрядчик должен, в том числе, восстановить трассу первой категории на улицах Ботанической и Крымской, а также проспекте Королева, срубить деревья, уложить асфальт, устроить тротуары и велодорожки, провести ливневую канализацию, установить светофоры и дорожные знаки, посадить саженцы. По условиям контракта, победитель обязан дать гарантию на выполненные работы сроком от двух до восьми лет.

Майя Иванова