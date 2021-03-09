Более 15% проб воды в детсадах Удмуртии не соответствовали гигиеническим нормам

За 2020 год управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело 76 проверок санитарного законодательства в детских садах. Во всех учреждениях были выявлены нарушения.

Так, было исследовано 600 проб воды на микробиологические показатели. Из них две не соответствовали нормам. Кроме того, 66 проб исследовали на санитарно-химические показатели — нарушения выявили в 10 или 15,2%. Также было проверено 826 готовых блюд. Нарушение гигиенических норм выявили в 13 из них.

Кроме того, было проведено 13,46 тыс. измерений параметров микроклимата — гигиеническим нормативам не соответствовали 7,3% или 976 из них. Также выполнено 5,97 замера уровня освещенности — нарушения выявили в 483 или 8,1% случаев.

«По выявленным нарушениям обязательных требований управлением составлен 89 протоколов об административном правонарушении, вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 1 млн руб.»,— отметили в ведомстве.