На территории винзавода под Новороссийском построят гостиницу и ресторан за 200 млн рублей

В поселке Федотовка (Новороссийск) в рамках создания проекта «Винная деревня» построят гостиницу и ресторан стоимостью 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящий момент в хозяйстве имеется 70 га виноградников, налажено производство вина и работает дегустационный зал. В июле 2021 года здесь откроется гостиница, а затем ресторан.

Как сообщал “Ъ-Юг”, в 2017 году стало известно, что кубанский предприниматель Александр Поездник вложит 500 млн руб. в проект создания «Винной деревни» в пригороде Новороссийска. В «деревне» разместятся винзавод проектной мощностью 500 тыс. бутылок вина в год, гостиницы, три ресторана и дегустационный зал.

В 2021 году стало известно, что производитель трав «Фитофарм» построит винзавод на Кубани за 150 млн руб. Новый винзавод мощностью 51 тыс. бутылок тихих вин в год появится в хуторе Школьный Крымского района Кубани.

Наталья Решетняк