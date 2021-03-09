«Авито Недвижимость»: интерес к краткосрочной аренде в Свердловской области вырос на 38%

С декабря по февраль интерес к краткосрочной аренде в Свердловской области вырос на 38% относительно прошлогодней зимы, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Регион занял девятое место среди самых популярных мест для самостоятельных путешествий россиян и десятое среди регионов, жители которых путешествовали зимой активнее всего. Самыми популярными направлениями для путешествий среди свердловчан стали Челябинская область и Пермский край.

В России самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва, Московская область и Татарстан. Активнее всех зимой путешествовали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. «Отсутствие возможности выехать за рубеж стало стимулом к развитию внутреннего туризма: по сравнению аналогичным периодом прошлого года россияне стали чаще арендовать туристическое жилье зимой на 44%»,— сказал руководитель направления краткосрочной аренды сервиса Артем Кромочкин.

Михаил Мананников