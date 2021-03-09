В некоторых городах Подмосковья из-за морозов введут рассрочку коммунальных платежей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ввести рассрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги в некоторых населенных пунктах. Он отметил, что на фоне холодной зимы выросло энергопотребление.

«Мы видим, что зима холодная и сегодня за окном крепкий минус. Энергопотребление растет в домах, и как следствие, людям приходят платежки достаточно серьезные — 10–12 тыс. руб., вместо 6–8 тыс., которые приходят в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей, и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу. Чтобы платеж ежемесячный облегчить»,— сказал господин Воробьев на заседании областного правительства (цитата по телеканалу «360»).

Заместитель правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что особенно это коснется муниципалитетов, которые платят «по факту» — Подольска, Мытищ и Лобни.