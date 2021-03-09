«Ни в одной стране мира ничего подобного никогда не было» Дмитрий Гронский — об электрогрузовиках

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как в СССР создали уникальные грузовые электромобили.



Последние недели было много разговоров про то, как очередной электромобиль осваивает поверхность Марса. Речь, конечно же, про американский марсоход, чье название переводится на русский как «Настойчивость».

И тут самое время вспомнить про наши приоритеты не только в космосе, но и в электрической мобильности, которые, увы, оказались лишь заявками, но развития не получили.

Ровно полвека назад, в 1971 году, на Красную планету прибыли поочередно советские космические станции «Марс-2» и «Марс-3», в конструкцию которых входили электрические марсоходы, способные передвигаться в радиусе 15-метрового кабеля. Первый разбился при посадке, второй удачно примарсился, но сигнал от него был потерян через 14,5 секунды, поэтому как там ездил марсоход, мы, увы, никогда не узнаем.

Фото: НАМИ

Есть еще одна не менее любопытная история. В послевоенном 1946 году, прежде всего из-за нехватки бензина, в СССР была принята государственная программа по созданию, производству и эксплуатации электромобилей в народном хозяйстве.

За какие-то пару лет нами была построена опытная партия из 20 грузовых электромобилей полностью оригинальной конструкции. Ехали они не быстро — с полной загрузкой максимальная скорость составляла всего 30 км/ч. Но машин тогда на улицах Москвы было мало, и потому электромобили никак не тормозили транспортный поток.

Дальность хода на одном заряде аккумуляторов составляла 60 км, что по сегодняшним меркам мало, но для развозных поездок по городу вполне достаточно. Серийное производство машин должно было быть налажено на Львовском автобусном заводе, но как это часто у нас бывает, неудачные попытки решить какие-то проблемы — в данном случае, прежде всего с батареями, чей ресурс составлял всего двести зарядок — вынудили отказаться от проекта.

Очень жалко. Ни в одной стране мира ничего подобного никогда не было. Вероятно, в силу того что мало у кого экономика была плановой. Но это тема для совсем другого разговора.