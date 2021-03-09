482 прибывших из-за рубежа жителей Удмуртии не сообщили о результатах теста на коронавирус

С 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом из-за рубежа прибыло 17,33 тыс. человек. Из них 482 или 2,8% не сообщили о результатах теста на коронавирус и могут быть потенциальными источниками инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что по результатам тестов остальных прибывших выявлено 209 заболевших COVID-19. В отношении граждан, допустивших правонарушения и не сдавших тесты, возбуждены дела об административном правонарушении. В настоящее время составлено 184 протокола, из них 68 рассмотрено в судах. Общая сумма штрафов составила 573 тыс. руб.