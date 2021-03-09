Оправдательный приговор саратовскому экс-министру вступил в силу

Саратовский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на приговор бывшему министру природных ресурсов и экологии региона Дмитрию Соколову. В декабре прошлого года обвиненных в должностных преступлениях (превышение полномочий и злоупотребление ими) господин Соколов был оправдан судом первой инстанции, с чем не согласилось надзорное ведомство.

По версии следствия, в период с 2015 года Дмитрий Соколов, находясь на тот момент в должности министра природных ресурсов и экологии области и достоверно зная об образовавшейся у трех подведомственных ему государственных учреждений кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам в сумме свыше 25 млн руб., злоупотребил своими должностными полномочиями для того, чтобы не погашать долг. Для этого с его ведома была полностью прекращена хозяйственная деятельность этих учреждений, после чего их исключили из Единого государственного реестра юридических лиц, без проведения легитимной процедуры их ликвидации и уплаты задолженности, считают следственные органы. СК считает, что господин Соколов организовал увольнение людей из трех ГАУ и вывод имущества из оперативного управления этих юридических лиц. Затем имущество было взято на баланс созданными по инициативе министра учреждениями, трудовой коллектив вновь принят на работу.

В результате исключения из ЕГРЮЛ трех юрлиц была списана без погашения их кредиторская задолженность, что, по мнению следствия, нарушило интересы общества и государства в связи с неполучением бюджетом и госфондами средств на указанную выше сумму.

Второй эпизод, который вменяют экс-министру, касается его деятельности в 2015 году. По версии СУ СК, глава экологического ведомства, достоверно зная о невыполнении части оказанных услуг по определению водоохраной зоны реки Малый Узень, которая протекает по территории Саратовской области, по государственному контракту со стороны исполнителя (ООО «Геодезия-Сервис»), превысил свои должностные полномочия и подписал акт приемки услуг, приняв их в полном объеме. На основании этого документа на расчетный счет коммерческой организации были, как считает следствие, необоснованно перечислены денежные средства в размере 1,3 млн руб. СК считает, что средства были израсходованы ненадлежащим образом.

В 2018 году, после возбуждения уголовного дела, Дмитрий Соколов покинул должность министра.

Апелляционная инстанция согласилась выводами суда первой инстанции и оставила приговор в силе, а доводы представления – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Марина Ковалева