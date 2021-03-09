Чистая прибыль павловского «Гидроагрета» снизилась на 16% в 2020 году

По итогам 2020 года выручка АО «Гидроагрегат» (Павлово Нижегородской области) выросла на 7,7% до 5,05 млрд руб., говорится в отчетности предприятия. Прибыль компании от продаж снизилась на 18,2% до 963 млн руб., чистая прибыль сократилась на 16,2% до 729 млн руб.

За год дебиторская задолженность предприятия выросла на 13,9% до 805,5 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность – до 1,05 млрд руб. (-2,1%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Гидроагрегат» зарегистрировано в Павлове с 1992 года. Уставный капитал — 112,6 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Генеральным директором является Павел Редько.

Анастасия Еремина