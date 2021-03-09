Прокуратура запросила для активистов движения «Стоп ГОК» условные сроки

Гособвинение запросило для координатора движения «Стоп ГОК» (выступает против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе) Василия Московца и активиста Гамиля Асатуллина по три с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком. Об этом сообщил в telegram-канале глава правозащитного движения «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных.

Суд над активистами начался в 2019 году. Гамиля Асатуллина обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), покушении на преступление ( ч. 3 ст. 30 УК РФ) и умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога (с. 2 ст. 167 УК РФ). По версии следствия, он в 2017 году пытался поджечь на территории строящегося ГОКа складированную древесину и будку. Василию Московцу предъявлено обвинение в подстрекательстве к хулиганству с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следователи полагают, что из-за произошедшего на строительной площадке ГОКа инцидента работы на предприятии прекратились на один день, что нанесло убытки почти на 125 млн руб.