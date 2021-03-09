«Ювентус» — «Порту»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 9 марта

9 марта «Ювентус» примет «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра на «Альянц Стэдиум» начнется в 23:00 мск. Аналитики Фонбет рассказываю о ставках на этот матч в нашем материале.

В какой форме «Ювентус»

После поражения в первом матче с «Порту» туринцы не проигрывали в Серии А — уверенно одолели «Кротоне» (3:0), «Специю» (3:0), «Лацио» (3:1) и сыграли вничью с «Вероной» (1:1). В чемпионате подопечные Андреа Пирло набрали 52 очка и занимают 3-е место, пропустив меньше всех (21 мяч).

В плей-офф Лиги чемпионов «старая синьора» вышла с первого места в группе G, опередив «Барселону» по итогам личных встреч (3:0, 0:2), в остальных матчах чемпион Италии победил киевское «Динамо» (2:0, 3:0) и «Ференцварош» (4:1, 2:1).

Защитники Маттейс Де Лихт, Джорджо Кьеллини, полузащитник Родриго Бентанкур и форвард Пауло Дибала пропустят матч с «Порту» из-за повреждений. Участие во встрече хабека Артура находится под вопросом. Защитник Данило дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

В какой форме «Порту»

«Драконы» идут на 2-м месте в Примейре, на 10 очков отставая от «Спортинга». Недавняя встреча двух лидеров лиги завершилась нулевой ничьей. За последние две недели подопечные Сержиу Консейсау одолели «Маритиму» (2:1) и «Жил Висенте» (2:1), а также вылетели из Кубка Португалии, проиграв «Браге» (1:1, 2:3).

На групповом этапе португальская команда потерпела лишь 1 поражение от «Манчестер Сити» (1:3), а остальные 5 матчей завершила всухую: 0:0 – в повторной встрече с «горожанами», 2:0 и 3:0 — с «Марселем», 2:0 и 2:0 — с «Олимпиакосом». «Порту» занял 2-е место в группе С.

Встречу в Турине пропустит вратарь Мохамед Мбайе. Защитники Шансель Мбемба, Пепе и полузащитник Хесус Корона могут не попасть в заявку из-за менее значительных травм.

Прогноз экспертов на матч «Ювентус» — «Порту» 9 марта

ТБ 2,5 за 1.72

«Порту» образцово-показательно оборонялся на групповом этапе и в первом матче с «Юве», но секундная расслабленность привела к гостевому голу Федерико Кьезы. Туринцы считаются фаворитами ответной встречи, в которой им достаточно победить с минимальным счетом, чтобы пройти в четвертьфинал. Однако подопечные Пирло вряд ли ограничатся 1 голом. В 10 из 11 прошлых матчей во всех турнирах на «Альянц Стэдиум» они забили минимум 2 мяча. У «Порту» не хватит ресурсов, чтобы остановить Криштиану Роналду и его партнеров, поэтому придется рассчитывать на собственную атаку. Команда Консейсау регулярно забивает в последнее время и в 5 из 6 последних официальных игр пробила тотал 1,5.

Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.