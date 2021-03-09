Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о партнерском проекте государственного музея Эрмитаж и знаменитой французской компании.

В Эрмитаже открылась небольшая, но очень интересная выставка «Cartier: продолжая историю». Приурочена она к пятилетию реставрационного цикла. Речь о начатом в 2016-м партнерском проекте государственного музея Эрмитаж и знаменитой французской компании. В рамках этого проекта ежегодно Cartier финансирует реставрацию одного значимого объекта из коллекции музея. Как говорят специалисты Эрмитажа, а за реставрацию отвечают именно они, все предметы в работе очень сложны — на каждый ушло не менее полугода.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Идея выставки появилась не сразу, это предложение команда Cartier сделала Эрмитажу уже по итогам реставрации. Разумеется, центральное место в экспозиции занимают отреставрированные предметы: кабинет с часами, ароматник, лампа из хрусталя, ларец Ядвиги Ягелонки и фельдмаршальский жезл. Вместе с ними в экспозиции — предметы из коллекции Cartier. Объединены они в одну витрину по разным принципам. Например, к лампе Х века из хрусталя подобрали часы и корсажную брошь с тем же горным хрусталем.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Интересно, что все экспонаты можно смотреть с двух сторон, а далеко не все предметы так обычно экспонируют. Поэтому есть редкая возможность, например, увидеть заднюю часть отреставрированного кабинета с часами. Так что хоть витрин всего пять, изучать их можно очень долго.