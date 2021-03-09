«Процесс подготовки займет два месяца»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, в каком отделении дома Sotheby’s пройдет аукцион по продаже предметов из поместья немецкого дизайнера.

Аукционный дом Sotheby’s объявил, что собирается провести распродажу предметов из поместья немецкого дизайнера Карла Лагерфельда в нынешнем году. Торги пройдут в отделении дома в Монако. Управляющий поместьями Лагерфельда выбрал аукционный дом Sotheby’s для оценки и последующей продажи произведений искусства, хранящихся в восьми виллах и квартирах покойного дизайнера, разбросанных по Франции и Монако. Согласно заявлению официальных представителей Sotheby’s, процесс подготовки аукциона займет два месяца.

Карл Отто Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге в семье крупного производителя сгущенного молока. До конца жизни, а умер он в феврале 2019-го в Нейи-сюр-Сен, он скрывал свой истинный возраст. В возрасте 16 лет посетил показ мод Кристиана Дора, который его поразил. Переехал в Париж, учился в школе при Синдикате высокой моды, в 1954-м получил премию за дизайн пальто, после чего вошел в мир высокой моды. Вплоть до своей смерти он был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi (с 1965) и французского Chanel (с 1983), с которыми имел пожизненные контракты; создавал коллекции для Chlo, основал собственный дом Karl Lagerfeld в 1984 году.

В 1998 году он открыл в Париже художественную галерею Lagerfeld Gallery – Studio 7L. Лагерфельд был большим книголюбом, его личная библиотека насчитывала 300 тыс. томов. В последние годы жизни он был сильно привязан к бирманской кошке по кличке Шупетт (фр. Капусточка). Она стала героиней книги Лагерфельда «Шупетт», участвовала в съемках нескольких рекламных кампаний, в общей сложности «заработав», по словам модельера, более €3 млн. Лагерфельд приобрел для нее персональный самолет и нанял двух горничных. Имея немецкое гражданство, Карл смог завещать кошке свое состояние (во Франции передача наследства животным запрещена).

В 2000 году он продал свою коллекцию французской мебели и произведений искусства XVIII века на Christie's за $28,5 млн. В 2003 году Sotheby’s продал его коллекцию работ в стиле ар-деко в Париже за $8 млн.