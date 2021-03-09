Похолодание до 29 градусов мороза ожидается в Татарстане

В Татарстане 11 марта ночью прогнозируют похолодание до -29, днем ожидается не выше -12..-17. В течение дня возможен небольшой снег. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Завтра, 10 марта, в регионе ожидается небольшой снег с метелью и северо-западным ветром до 15 м/с. Температура воздуха в течение дня составит -11..-16, на северо-западе РТ до -21.

12 марта в Татарстане также будет идти небольшой снег. Ночью и утром столбики термометров покажут -16..-21, местами до -25, днем — от -7 до -12.

По предварительным данным, в субботу, 12 марта, осадки в Татарстане не ожидаются. Ночью температура опустится до -15..-20, днем ожидается -5..-10.

"Ъ-Казань"