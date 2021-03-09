Коллапс логистической отрасли. Готов ли региональный рынок ответить на новые вызовы?

Дата проведения: 25 марта 2021, Новосибирск

Распространение коронавируса нанесло серьезный удар по мировой логистике и обеспечению цепочки поставок сырья и готовой продукции. Кризис вызвал дисбаланс грузопотоков, связанный с изменениями спроса, приостановкой производств, закрытием границ и введенных ограничений. В связи с этим нарушились привычные связи между производителями и потребителями.

Пострадали все виды перевозок: авиационные, морские, железнодорожные, автомобильные. Кризис на рынке контейнерных перевозок повлек за собой подорожание потребительских товаров. Были разрушены привычные мультимодальные схемы. Логистическим компаниям пришлось экстренно искать альтернативу «сломанным» звеньям.

Усиление карантинных мер при прохождении таможни, диспетчеризация таможенных деклараций провоцирует задержки и увеличение сроков доставки. Как следствие, меняются логистические цепи международных перевозок и растет внутрироссийский трафик.

Отсутствие простых, понятных правил игры в условиях карантина для представителей логистического рынка стало ключевым фактором.

Где искать пути решения острых вопросов, стоит ли ждать дополнительных мер поддержки государством транспортных и логистических компаний в этом году, к чему приведет падение покупательского спроса, и остановка производств? Об этом и многом другом поговорим на конференции ИД Коммерсантъ-Сибирь.

Вопросы для дискуссии:

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры новосибирского узла: состояние и перспективы развития.

Когда ждать полного открытия границ? К чему приведет простой? Возможные риски для производителей и поставщиков.

Диспетчеризация таможенных деклараций, как создание равных условий для всех участников сферы внешней торговли. Своевременность и актуальность.

Сеть контрейлерных перевозок России, как альтернативное решение трансграничных перевозок в условиях изменяющегося мира.

Как будут вести себя лидеры рынка в условиях выхода экономики из «пандемического пике». Коллаборация компаний или отсев слабейших?

Какие новые технологии смогут повлиять на экономику транспортно-логистических компаний?

Аудитория: руководители крупных логистических центров, представители транспортных компаний и складских комплексов, представители органов власти, руководители банков, руководители ассоциаций и некоммерческих организаций, юристы, представители отрасли IT, консалтинговые компании, страховые компании, представители отрасли ритейл, СМИ.

К выступлению приглашены: федеральная таможенная служба, торгово-промышленная палата, агентство инвестиционного развития НСО, представители транспортно-экспедиционных компаний, руководители крупных логистических центров, представители транспортных компаний и консалтинговых компаний.

Модератор: Сергей Максимов, Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири».

По вопросам партнерства и участия:

Руководитель отдела конференций ИД «Коммерсантъ-Сибирь»

Букина Наталья

+7 (383) 209-34-42

+7-923-110-05-62

bukina@kommersant-nsk.ru

Менеджер отдела конференций ИД «Коммерсантъ-Сибирь»

Бойко Анна

+7 (383) 209-34-42

+7-983-312-60-98

boyko@kommersant-nsk.ru

Менеджер отдела мероприятий ИД «Коммерсантъ-Сибирь»

Теньков Дмитрий

+7 (383) 209-34-42

+7-999-463-86-39

tenkov@kommersant-nsk.ru