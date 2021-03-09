На модернизацию водоканала Ижевска направят около 10 млрд рублей

До 2030 года на обновление систем водоканала Ижевска направят около 10 млрд руб. На сегодняшний день в городе изношено порядка 60% сетей водоотведения и водоснабжения, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Планируется строительство цеха гипохлорита натрия, более безопасного, чем хлор, а также создание системы повторного использования промывных вод. Также в планах построить 188 км сетей ливневой канализации, а еще 48 км — реконструировать. Кроме этого, город нуждается в 40 локальных очистных сооружениях. Стоимость проекта — более 9 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Отметим, что программа модернизации будет финансироваться за счет тарифной составляющей, кредитов, договоров лизинга и энергосервисных контрактов. В настоящее время определены самые проблемные участки, которые обновят в первую очередь. На это необходимо около 1 млрд руб.