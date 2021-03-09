Краевой центр спортивной подготовки расплатился с подрядчиком после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Индустриального района проверила деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки Пермского края» по факту образования задолженности перед субъектом предпринимательской деятельности. Как сообщает прокуратура края, в ходе проверки было установлено, что ГБУ не оплатило в полном объеме услуги ООО «Охранное бюро „КМК-Пермь“». С этой компанией ЦСП в 2018–2019 годах заключил договоры на оказание охранных услуг.

На момент прокурорской проверки задолженность учреждения перед «КМК-Пермь» составляла более 1,6 млн руб. По результатам внесенного прокуратурой представления учреждением погашена задолженность перед ООО «Охранное бюро „КМК-Пермь“» в полном объеме.