09 марта, вторник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Краевой центр спортивной подготовки расплатился с подрядчиком после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Индустриального района проверила деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки Пермского края» по факту образования задолженности перед субъектом предпринимательской деятельности. Как сообщает прокуратура края, в ходе проверки было установлено, что ГБУ не оплатило в полном объеме услуги ООО «Охранное бюро „КМК-Пермь“». С этой компанией ЦСП в 2018–2019 годах заключил договоры на оказание охранных услуг.

На момент прокурорской проверки задолженность учреждения перед «КМК-Пермь» составляла более 1,6 млн руб. По результатам внесенного прокуратурой представления учреждением погашена задолженность перед ООО «Охранное бюро „КМК-Пермь“» в полном объеме.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Пресс-релиз

Профиль пользователя