Валентина Терешкова сделала прививку от COVID-19

Депутат Госдумы от Ярославской области, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которой недавно исполнилось 84 года, сделала прививку от коронавируса, сообщается на официальном сайте федерального оперативного штаба Стопкоронавирус. РФ.

По данным «РИА Новости», о том, что Валентина Терешкова привилась от COVID-19 и у нее уже выработались антитела к коронавирусной инфекции, рассказал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Господин Володин на пленарном заседании Госдумы также сообщил, что среди депутатов, уже сделавших прививки от коронавируса глава фракции «Единой Росси» в Госдуме Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.