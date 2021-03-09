«Евраз» в 2020 году направил более 2,3 млрд рублей на поддержку экологии на Урале

Предприятия группы «Евраз» — Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) направили более 2,3 млрд руб. на природоохранную деятельность в 2020 году, сообщили в пресс-службе «Евраза».

Так, по данным холдинга, «Евраз НТМК» в течение прошлого года снизил объем выбросов в атмосферу на 1 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, а валовой выброс составил 64 тыс. тонн, что на 24,2% ниже установленного для комбината норматива. В июле на производстве была запущена после ремонта доменная печь №6 и была остановлена выработавшая свой ресурс домна №5. Это позволит снизить объем выбросов на 235 тонн в год, модернизация аспирационных систем миксерного отделения конвертерного цеха снизит выбросы пыли на 35 тонн в год. Также в 2020 году комбинат провел мероприятия по зарыблению водоемов, был реконструирован прудок-осветитель на реке Малая Кушва, проведена доочистка воды, высажены водные растения.

На «Евраз КГОК» в 2020 году была произведена замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования на более эффективное — для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На комбинате выполнена ревизия очистных сооружений карьеров, проведено укрепление существующих дамб хвостохранилища, проведены мероприятия по пылеподавлению на хвостохранилище и в карьерах.

Как сообщили в пресс-службе, в 2021 году на НТМК будет выведена из эксплуатации градирня конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве, что приведет к снижению выбросов на 175 тонн, в том числе веществ, специфических для коксохимического производства. До 2024 года на реализацию экологических мероприятий компанией «Евраз» будет направлено 3,4 млрд руб.

Ирина Пичурина