Инвестиции в Пермском крае уменьшились в 2020 году на 8%

В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы Пермского края было направлено 278,3 млрд руб. инвестиций в основной капитал. Это на 8,3% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Пермьстат.

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 217,4 млрд руб., или 92,2% к уровню аналогичного периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

По данным Пермьстата, на 20% уменьшились инвестиции в основной капитал на предприятиях обрабатывающих производств, на 17,5% — в сфере энергетики. При этом на 42% выросли вложения в основной капитал на предприятиях в сфере водоснабжения и утилизации отходов, на 20% — в лесном и сельском хозяйстве.