В 2020 году количество жалоб на банки в «тюменской матрешке» выросло на 20%, в сравнении с показателями 2019 года, сообщили в пресс-службе тюменского отделения Уральского ЦБ. Отмечается, что рост был вызван появлением новых тем в связи с пандемией коронавируса. Более 70% жалоб граждан было направлено в отношении кредитных организаций, остальные – страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций (МФО), кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг.

В то же время, на 20% сократилось количество обращений в отношении страховых компаний, причем основное снижение пришлось на вопросы по теме ОСАГО. Количество жалоб на МФО за год сократилось на 22%. Значительно снизилось число жалоб на превышение процентной ставки или предельного размера задолженности по займу, а также на взыскание просроченной задолженности.

«Тюменцы, югорчане и ямальцы продолжают жаловаться на навязывание дополнительных услуг – более 200 обращений. По-прежнему потребителям навязывают страховки, в частности, страхование жизни или здоровья при заключении кредитного договора», — отметили в пресс-службе.

Всего за 2020 год в Банк России поступило свыше 6 тыс. обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В сравнении с 2019 годом общее количество обращений в отношении всех финансовых организаций увеличилось на 8%.