В Ярославской области за выходные выявили 67 пьяных водителей

В Ярославской области за минувшие выходные с 5 по 8 марта сотрудниками ГИБДД было выявлено 67 водителей,которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. В частности, в Ярославле выявили 15 водителей в состоянии опьянения.

Согласно данным пресс-службы, восемь водителей были привлечены к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В пресс-службе отметили, что по действующему законодательству для нетрезвых водителей установлена административная ответственность - лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тыс. руб.

Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность по ст.264.1 УК РФ. По этой статье предусмотрен штраф в размере от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет.

Дарья Сабаева