В Краснодаре корпус детской краевой больницы на 460 мест готов ровно наполовину

Фото: администрация Краснодарского края

Готовность лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы на 460 мест составляет 50%. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Завершить основные строительно-монтажные работы планируется в декабре 2021 года.

Напомним, медучреждение находится на ул. Площадь Победы, 1 в Краснодаре. Его возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение». В новом корпусе предусмотрены отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, офтальмологии и урологии, экстренной и нейрохирургии на 80 коек. А также отделение онкологии и гематологии на 40 коек, дневной стационар, отделение интенсивной терапии для новорожденных, отделение переливания крови со станцией криоконсервации и блок трансплантации костного мозга.

Сейчас на строительной площадке работают 165 человек. Идет прокладка инженерных сетей и внутренняя отделка помещений.

Наталья Решетняк