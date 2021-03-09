Екатеринбургский ЖК признали лучшей новостройкой России

Екатеринбургский жилой комплекс «Макаровский квартал» стал лучшим жилым комплексом-новостройкой в России. Итоги градостроительного конкурса, который проводил федеральный Минстрой, объявили в Москве во время «Российской строительной недели» (RosBuild-2021). Об этом “Ъ-Урал” рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Как указано на Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ), в финал конкурса также вышел екатеринбургский ЖК «Екатерининский парк» от застройщика «TEN Девелопмент». Кроме того в специальной номинации за лучшую архитектурную практику и потребительские качества жилых комплексов-новостроек в РФ наградили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Так как в десятку лучших ЖК вошли несколько комплексов, строящихся в Екатеринбурге.

На ЕРЗ указано, что в финал конкурса вышли 546 комплексов от 419 застройщиков. Жилые комплексы оценивали по 106 параметрам, большинство из которых заимствованы из стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.