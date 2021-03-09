Средняя зарплата в Ростовской области выросла на 5,3% в 2020 году

В Ростовской области в период с января по декабрь 2020 года размер средней зарплаты сотрудников всех предприятий составила 35 562 руб., сообщает пресс-служба Ростовстата. По сравнению с 2019 годом размер средней зарплаты вырос на 5,3%. Отмечается, что размер реальной заработной платы в прошлом году вырос на 1,9%.

Отмечается, что наиболее высокая зарплата наблюдается у сотрудников финансово-страховой сферы — 63 тыс. руб. Работники, которые заняты в технической и научной сфере в среднем получают около47 тыс. руб. «В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха уровень оплаты труда достиг 43,9 тыс. руб.»,— говорится в сообщении. Кроме того, высокая заработная плата отмечается у производителей табачных изделий (в среднем за месяц 64,7 тыс. руб.) и в нефтеперерабатывающей промышленности (50,1 тыс. руб.).

Наталья Шинкарева