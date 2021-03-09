В Сочи выставлена на продажу квартира площадью 2 тыс. кв. метров

Сервис поиска недвижимости «Циан» составил рейтинг самых больших по площади квартир, которые выставлены на продажу в российских регионах, без учета Москвы, сообщила пресс-служба «Циан». Лидером рейтинга стала квартира в сочинском ЖК «Королевский парк» площадью 2 тыс. кв. м.

Пятикомнатный пентхаус в ЖК «Королевский парк» на Курортом проспекте продается за 567 млн руб., сообщает сервис «Циан». В площадь квартиры включены несколько террас с разбитыми на них садами, в квартире предусмотрен бассейн. По оценке экспертов, даже на рынке недвижимости Москвы экспонируется всего пара объектов с сопоставимыми параметрами.

Анна Перова, Краснодар