Ирина Волынец предложила ввести возрастной ценз для регистрации в соцсетях

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести возрастной ценз для регистрации в социальных сетях. Об этом она заявила на заседании комитета Госсовета по социальной политике. Чиновница добавила, что родители также должны давать разрешения несовершеннолетним на регистрацию аккаунтов.

Свою инициативу она связала с «распространением в молодежной среде контента, направленного на манипуляцию», а также «вовлечением несовершеннолетних в незаконные протестные мероприятия».

Госпожа Волынец также предложила «ужесточить наказания за вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги и склонение к организации массовых беспорядков».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"