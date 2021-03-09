Каждый третий татарстанец сталкивался с коррупцией на работе — исследование

В Татарстане 35% опрошенных жителей заявили, что сталкивались с коррупцией на своей работе. Оставшиеся 65% респондентов ничего не знают о подобных преступлениях. Исследование провели специалисты hh.ru.
Отмечается, что 14% опрошенных татарстанцев знают о случаях получения, либо дачи взятки, 18% сталкивались со злоупотреблением полномочий, а еще 8% —с коммерческим подкупом.
10% соискателей из Татарстана заявили, что им предлагали взятки, еще 6% отметили, что им приходилось их давать, столько же людей были вовлечены в ситуацию со злоупотреблением полномочий.
Когда был проведен опрос и сколько человек в нем участвовало, не уточняется.