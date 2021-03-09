09 марта, вторник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

На месторождении «Газпром нефти» в ЯНАО произошел разлив нефтесодержащей жидкости

Площадь разлива составила 1,1 тыс. кв. метров

Из-за прорыва трубопровода на Ярайнерском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 8 марта произошел разлив нефтесодержащей жидкости, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах. Месторождение разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Площадь разлива составила 1,1 тыс. кв. метров. Сейчас прорыв ликвидирован, на месте работают специалисты по рекультивации грунта.

Подразделения ГУ МЧС по ЯНАО на место аварии не привлекались, сообщила пресс-служба ведомства. “

В пресс-службе АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» сообщили, что работа внутрипромыслового трубопровода была оперативно восстановлена в день аварии. В компании заверили, что угроза водоемам и лесному фонду отсутствует.

Михаил Мананников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя