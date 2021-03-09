На месторождении «Газпром нефти» в ЯНАО произошел разлив нефтесодержащей жидкости Площадь разлива составила 1,1 тыс. кв. метров

Из-за прорыва трубопровода на Ярайнерском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 8 марта произошел разлив нефтесодержащей жидкости, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах. Месторождение разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Площадь разлива составила 1,1 тыс. кв. метров. Сейчас прорыв ликвидирован, на месте работают специалисты по рекультивации грунта.

Подразделения ГУ МЧС по ЯНАО на место аварии не привлекались, сообщила пресс-служба ведомства. “

В пресс-службе АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» сообщили, что работа внутрипромыслового трубопровода была оперативно восстановлена в день аварии. В компании заверили, что угроза водоемам и лесному фонду отсутствует.

Михаил Мананников