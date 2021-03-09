В Сочи приезжий продал чужой участок за 1 млн рублей

В Сочи против 48-летнего жителя Белоглинского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе городского УВД.

По данным следствия, мужчина приехал в Адлерский район Сочи и продал потерпевшему земельный участок, который ему не принадлежал. Ущерб составил 1 млн руб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшем директору детского оздоровительного лагеря ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), обвиняемому в мошенничестве.

Наталья Решетняк