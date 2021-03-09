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Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

В Татарстане таможенника подозревают в получении взятки

По решению Московского райсуда Казани он был арестован

Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело против 42-летнего сотрудника таможенного поста «Аэропорт-Казань» Татарстанской таможни. Его подозревают в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 7 марта подозреваемый во время таможенного контроля взял $300 у пассажирки рейса сообщением «Казань-Стамбул», взамен он не стал составлять на нее акт таможенного осмотра за незадекларированные деньги размером $10 тыс.

Однако преступление было выявлено руководством поста и сотрудниками полиции. Подозреваемого задержали. По решению Московского райсуда Казани он был арестован.

"Ъ-Казань"


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