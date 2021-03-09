Площадь грузового терминала аэропорта Новый Уренгой увеличили в три раза

На территории грузового комплекса аэропорта Новый Уренгой (управляется УК «Аэропорты Регионов») были введены в эксплуатацию более 500 кв. м. дополнительных отапливаемых складских площадей, а также расширены зоны приема и выдачи, предполетного досмотра и хранения грузов, сообщили в пресс-службе аэропорта. В связи с этим площадь грузового терминала была увеличена более чем в три раза и достигла 730 кв. м.

«Новый грузовой ангар позволил оптимизировать работу грузового сектора авиаузла, повысить уровень сервиса обслуживания клиентов и обработки грузов», — отметили в пресс-службе.

Грузовой терминал аэропорта Новый Уренгой в 2020 году обработал 4,5 тыс. тонн груза и почты, что на 8% больше аналогичного показателя 2019 года. Лидирующими направлениями грузового обмена стали Москва и Сабетта, почтового — Москва, Тюмень и Салехард. Наибольшую долю обработанного груза в Новом Уренгое составили промышленное оборудование, продукты питания и товары народного потребления.