Улицу Аэродромную в Самаре отремонтируют «картами» в 2021 году

Дорога на ул. Аэродромной в Самаре включена в план на ремонт «картами» в текущем году. Речь идет об участке в границах от ул. Мяги до ул. Промышленности. Об этом сообщает департамент городского хозяйства и экологии в «Твиттере».

Ранее местный автомобилист пожаловался на неудовлетворительное состояние переезда трамвайных путей в районе пересечения ул. Аврора и Аэродромная. Чиновники ответили, что участок включен в план аварийно-ямочного ремонта. Но этот ответ не удовлетворил горожанина, который поинтересовался, когда же дорогу капитально отремонтируют.

Георгий Портнов