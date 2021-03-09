Добыча угля в Кузбассе может увеличиться на 6% в 2021 году

В 2021 году добыча угля в Кузбассе может вырасти до 235 млн т с 221 млн в прошлом году, сообщил на брифинге во вторник заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Цены на уголь на мировом рынке этой зимой выросли, что способствовало росту его добычи после двух лет спада, и стабилизируются на некоторое время. По его словам, угольщики региона рады объявленным на прошлой неделе планами правительства страны по обеспечению роста вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении на 30% или на 15 млн тонн к 2024 году (с 53 млн в прошлом году). Пока, конечно, они не скорректировали свои планы под эту перспективу, сделать это они смогут только к середине года, добавил замгубернатора.

Андрей Панов также отметил рост экспортного вывоза угля из Кузбасса в южном направлении в сторону черноморских портов, где «очень востребован в прошлом году был порт Тамань» (запущенный в 2020 году Таманский терминал навалочных грузов группы ОТЭКО — «Ъ-Сибирь»). В связи с этим реальная отгрузка угля в этом направлении против первоначально запланированного уровня в 9,4 млн т составила на 40% больше — до 13,3 млн т.

Замгубернатора сообщил, что в текущем году в регионе планируется ввод в эксплуатацию двух шахт и углеобогатительной фабрики с общими инвестициями более 40 млрд руб. Это в частности, шахта «7 Ноября — Новая» компании «СУЭК-Кузбасс» мощностью 3,5 млн т угля в год с инвестициями в 15 млрд руб., шахта «Сибирская» одноименного ООО (обе в Беловском районе) мощностью 5 млн т в год с инвестициями 15,3 млрд рублей. Обогатительную фабрику в Киселевске годовой мощностью 4 млн тонн и стоимостью св 10 млрд руб. планирует запустить компания «Стройсервис». Еще два новых угольных предприятия — разрезы «Чернокалтанский» и «Кузнецкий-Южный» проектной годовой мощностью 2 млн т и 5 млн, соответственно, и с общими затратами в 4 млрд рублей уже ведут добычу.

Игорь Лавренков, Кемерово