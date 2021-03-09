«Мотовилиха» и НПО «Искра» заключили соглашение о сотрудничестве

ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») и ПАО «Научно-производственное объединение «Искра» (входит в структуру госкорпорации «Роскосмос») заключили соглашение о сотрудничестве в целях внедрения новых технологий в нефтегазовом комплексе. Документ подписали директор ООО «МГМ» Сергей Дядькин и генеральный директор НПО «Искра» Сергей Юрасов.

Договоренность предполагает совместные работы по созданию новых технических решений и современного оборудования, направленные на повышение эффективности нефтегазовой добычи, а также на разработку стандартов качества в области производства продукции. Это позволит наладить контроль качества на каждом этапе производственного процесса в рамках коопераций предприятий.

«Заключение соглашения стало возможным благодаря усилиям краевого правительства и лично губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Кооперация предприятий края, работающих с компаниями ТЭК, позволит создать уникальные проектные решения, новые продукты, не уступающие по своим характеристикам западным аналогам. Так, в прошлом году гражданский дивизион «Мотовилихи» освоил выплавку и ковку металлургической продукции и труб из сталей, ранее импортировавшихся в Россию. Мы планируем, что заготовки из новых видов сталей будут использоваться в разработках инновационных продуктов энергетического комплекса, что позволит быстрее внедрять современные технологии в жизнь», – рассказал директор ООО «МГМ» Сергей Дядькин.

Компании договорились также о координации деятельности по вопросам взаимодействия в области социальной и молодежной политики. Стороны соглашения акцентировали внимание на совместных ознакомительных экскурсиях по предприятиям, семинарах по обмену производственным опытом в части производства металлургической продукции. Реализация документа будет осуществляться в рамках двусторонних рабочих групп.

«НПО «Искра» постоянно проводит научно-технические изыскания в области создания современного оборудования для топливно-энергетического комплекса, взаимодействуя с ведущими машиностроительными предприятиями Пермского края. Высокое качество металлургической продукции «Мотовилихинских заводов» позволит НПО «Искра» выпускать газоперекачивающие агрегаты, центробежные компрессоры, газотурбинные электростанции и компрессорные установки для нефтегазовой промышленности в заявленные сроки, полностью удовлетворяющие требованиям заказчика», – отметил генеральный директор ПАО НПО «Искра» Сергей Юрасов.