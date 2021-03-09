Прожиточный минимум в Нижегородской области вырос на 7% за год

Прожиточный минимум в Нижегородской области составил 10,37 тыс. руб. на душу населения по итогам 2020 года, по данным Нижегородстата. За год он увеличился на 7%.

В частности, прожиточный минимум для трудоспособного населения в четвертом квартале 2020 года составлял 11,23 тыс. руб., пенсионеров — 8,6 тыс. руб., детей — 10,58 тыс. руб.

Среднедушевой доход превысил прожиточный минимум в 3,6 раза (около 37,3 тыс. руб.). Год назад средний доход нижегородцев был выше прожиточного минимума в 3,9 раза (около 37,8 тыс. руб.).

Анастасия Еремина