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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Руслайн» анонсировал летние рейсы из Воронежа в Екатеринбург, Калининград и Геленджик

Авиакомпания «Руслайн» с начала июня 2021 года начнет выполнять рейсы по маршрутам Воронеж — Екатеринбург, Воронеж — Калининград и Воронеж — Геленджик, сообщила пресс-служба авиаперевочика. Перелеты будут выполняться на канадских 50-ти кресельных самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути в Калининград составит 2 часа 15 минут, в Геленджик — 1 час 50 минут, а в Екатеринбург — 2 часа 20 минут.

В феврале «Руслайн» сообщил о возобновлении полетов по направлениям Воронеж — Москва и Воронеж — Санкт-Петербург.

Ирина Лобанова


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