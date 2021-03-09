Число зарегистрированных за январь-февраль преступлений в Удмуртии сократилось на 1,6%

За два месяца 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 4,23 тыс. преступлений. Это на 1,6% меньше, чем в январе-февраля прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Раскрываемость преступлений выросла на 6,5% и составила 54,8%.

Так, количество убийств за указанный период сократилось на 12,5% (с 16 до 14), угонов — на 35,7% (с 28 до 18), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 12,5% (с 56 до 49%), незаконного оборота оружия — на 8,3% (с 48 до 44), грабежей — на 42,3% (со 123 до 71), разбойных нападений — на 45% (с 20 до 11), мошенничеств — на 0,6% (с 689 до 685), краж — на 2,6% (с 1,55 тыс. до 1,51 тыс.), вымогательств — на 5% (с 20 до 10%). Также на 0,2% снизилось количество выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков (с 418 до 417), в том числе незаконного сбыта — на 7,9% (с 290 до 267), преступлений, совершенных в общественных местах — на 10% (с 1,2 тыс. до 1,08 тыс.), на улице — на 25,3% (с 569 до 425).

При этом на 16,7% увеличилось число нарушений ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека (с 12 до 14), хулиганств — на 20% (с 15 до 18). Также на 1,3% выросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 76 до 77), в состоянии опьянения — на 2,2% (с 1 тыс. до 1,02 тыс.), на бытовой почве — на 13,2% (с 295 до 334).