Правоохранители расследуют сход с рельс четырех вагонов с углем в Самарской области

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сход четырех вагонов с углем в составе грузового поезда произошел в Самарской области в минувший понедельник. Происшествие случилось в 19:50 (MSK+1) на станции «Правая Волга». Об этом во вторник сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Три из них сошли с рельс колесной парой, четвертый опрокинулся. В результате никто не пострадал»,– говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия было повреждено почти 800 м пути. Правоохранители начали прокурорскую проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Место происшествия уже посетил исполняющий обязанности Сызранского транспортного прокурора вместе со следственно-оперативной группой.

Георгий Портнов